Нижегородец устроил погром в травмпункте Ленинского района и избил врача Происшествия

Фото: пресс-служба Росгвардии

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого мужчину, устроившего погром в травматологическом пункте и нанесшего побои медику. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно предварительной информации, в ночное время 25-летний нижегородец в состоянии алкогольного опьянения обратился в травмпункт за медицинской помощью. В ходе приёма молодой человек стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил врача по голове.

Также буйный пациент устроил погром в травматологическом кабинете, чем причинил медучреждению материальный ущерб.

Пострадавший воспользовался "тревожной кнопкой" и вызвал сотрудников отдела вневедомственной охраны по Ленинскому району, которые оперативно прибыли на место и задержали дебошира. Его передали полиции.

Ранее сообщалось, что Росгвардейцы задержали пьяную нижегородку, напавшую на прибывшего на вызов работника скорой медицинской помощи.

Напомним, что в Нижегородской области Росгвардия будет оснащать общественный транспорт и кареты скорой помощи системами экстренного вызова вневедомственной охраны. Уже заключены контракты на обеспечение охраны 120 единиц муниципального авто- и электротранспорта, включая 37 карет скорой медицинской помощи.