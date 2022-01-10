Глеб Никитин сообщил о погибшем во время спецоперации на Украине нижегородце Общество

Андрей Глен Фото: Telegram Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о нижегородце, погибшем во время военной спецоперации на территории Украины. Об этом глава региона написал в своём Telegram-аккаунте.

"Печальные новости. Получили официальную информацию. Пал смертью храбрых во время спецоперации на Украине старший сержант Андрей Глен. Он погиб, мужественно выполняя свой воинский долг", - говорится в сообщении.

Никитин отметил, что погибшему нижегородцу было 33 года, из них 9 лет он отдал военной службе.

"Невосполнимая потеря. Осталась семья – вдова и маленькая дочь полутора лет. Помощь семье окажем, под моим контролем. Выражаю глубочайшие соболезнования вдове, всем родным и близким Андрея Валерьевича. Скорблю вместе с вами", - написал губернатор.

Ранее Глеб Никитин сообщил, что семьи нижегородцев, погибших в военной спецоперации на Украине, получат по 2 млн рублей.