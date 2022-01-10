Семьи нижегородцев, погибших в военной спецоперации на Украине, получат по 2 млн рублей Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Семьи нижегородцев, погибших в военной спецоперации на Украине, получат по 2 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своём аккаунте в Telegram.

Согласно информации, на данный момент в регионе нет официальных данных от министерства обороны о потерях среди нижегородцев, участвующих в спецоперации на Украине.

По словам Глеба Никитина, были озвучены только общие потери страны, однако, у родственников военнослужащих МО и Нацгвардии появляются тревожные сведения и в Нижегородской области.

"В этой связи считаю крайне важным обеспечить прямой контакт с семьями военнослужащих для оперативной организации всех видов поддержки. Дал соответствующие поручения", - написал губернатор.

Также глава региона сообщил, что семьи погибших получат 2 млн рублей, а также им будет оказана помощь в решении отдельных вопросов в индивидуальном порядке.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Накануне, 21 февраля, он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.