Платежные системы Visa и Mastercard остановили свою работу в России с 10 марта Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Платежные системы Visa и Mastercard остановили свою работу в России с 10 марта. Об этом сообщается на сайтах платежных систем.

Согласно информации, все карты Visa и Mastercard будут полноценно работать в России до окончания срока их действия, но ими нельзя расплачиваться за границей.

Также карты этих платежных систем нельзя будет использовать в сервисах Google Pay и Apple Pay.

Кроме того, стали недоступны трансграничные переводы, например, оплата покупок в иностранных интернет-магазинах.

Банк России сообщил, что после истечения срока действия карт Visa и Mastercard банки перевыпустят для своих клиентов карты "Мир". По этим картам доступны все те же операции, что были доступны по картам международных платежных систем.

Ранее Центробанк временно ограничил выдачу наличной валюты.