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Региональный финал Школьной Баскетбольной Лиги "КЭС-БАСКЕТ" пройдет в Шахунье 12 марта

10 марта 2022 11:17  [85] Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Региональный финал Школьной Баскетбольной Лиги "КЭС-БАСКЕТ" пройдет в Шахунье 12 марта. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, за право называться лучшей баскетбольной командой Нижегородской области и представлять свой регион в следующем этапе чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" будут бороться команды юношей МБОУ Шахунская СОШ №14 г.о.г. Шахунья, МБОУ СШ №12 г.о.г. Выкса, МБОУ Школа №21 г. Нижний Новгород, МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина г.о.г. Арзамас и команды девушек МБОУ Шахунская СОШ №14 г.о.г. Шахунья, МАОУ Школа №128 г. Нижний Новгород, МАОУ СШ №1 г. Павлово и МБОУ "СШ №4" г.о.г. Выкса.

Всего в чемпионате Нижегородской области по баскетболу приняли участие 404 команды из 278 общеобразовательных организаций 44-х районов региона.

Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки, также среди всех участников мужских и женских команд будут определены самые ценные игроки финала. Команды-победительницы отправятся в следующую стадию чемпионата, где будут бороться за право стать обладателями главного приза.

Напомним, что в прошлом сезоне победителями стали команды из Павлово и Арзамаса.

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Теги:
Баскетбол
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