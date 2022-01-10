Ольга Щетинина: Важно и необходимо в непростой ситуации поддерживать не только бизнес, но и граждан Общество

Важно и необходимо в непростой ситуации поддерживать не только бизнес, но и граждан. Об этом заявила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина, говоря о мерах соцподдержки семей с детьми с доходом ниже величины прожиточного минимума.

Вице-спикер напомнила, что все семьи с невысокими доходами, т.е. когда среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, будут получать выплаты на детей от 8-16 лет. Выплаты составят от 6 до 12 тысяч рублей (от 50 до 100% прожиточного минимума) на каждого ребенка. Если в семье воспитывается несколько детей, пособие назначается на каждого. Мера начнет действовать 1 апреля, а выплаты можно будет получить в мае.

"Такое решение принял Президент страны Владимир Путин. Правильно и своевременно. К сожалению, ситуация в нашей стране непростая. Конечно, тут важно и необходимо поддержать не только бизнес, но и граждан (семьи). Такой опыт у нас в стране и Нижегородской области уже есть. Помните, в период пандемии глава государства также принял ряд дополнительных мер: выплаты на детей, помощь многодетным, поддержка НКО. Сейчас – новый комплекс социально-экономических мер поддержки. Кредитные каникулы, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, упрощенные условия госзакупок – для бизнеса. Для семей с детьми 8-16 лет – новые выплаты. Предусмотрены и механизмы для дополнительной индексации пенсий", - добавила Ольга Щетинина.

В заключение она подчеркнула, что новая мера поддержки коснется более 70 тысяч нижегородских семей с детьми с доходом ниже величины прожиточного минимума. "Это поможет им сохранять спокойствие и быть более финансово устойчивыми", - подытожила первый зампред нижегородского парламента.