Ассоциация школ международного бакалавриата стран СНГ заявила о сотрудничестве с Нижегородской областью Общество

Ассоциация школ международного бакалавриата стран СНГ заявила о сотрудничестве с Нижегородской областью. Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева по итогам встречи представителей региона с делегацией правления Ассоциации школ международного бакалавриата стран СНГ.

В Ассоциацию входят учебные заведения из Армении, Казахстана и Узбекистана. В настоящее время Ассоциация школ международного бакалавриата включает в себя 35 образовательных учреждений не только из субъектов России, но и из некоторых стран ближнего зарубежья – Армении, Казахстана и Узбекистана.

"Сегодня международное образование является стремительно развивающейся сферой сотрудничества между странами. Мы видим, как постепенно появляются новые способы продвижения образовательных услуг, открываются различные филиалы ведущих учебных заведений мира, разрабатываются программы двойных дипломов. Кроме того, некоторые российские школы предлагают альтернативу традиционной учебной программе, например, по системе Международного бакалавриата (IB)", – рассказала Ольга Гусева.

По ее словам, школа имени М.В. Ломоносова является единственным международным учреждением Нижегородской области, обучающим школьников по программе IB. Как следствие, школа имеет огромный опыт адаптации иностранных учащихся, в том числе не обладающих знаниями английского языка. Выпускники дипломной программы успешно справляются с международными экзаменами и продолжают обучение в иностранных вузах.

"Департамент внешних связей и Международная школа имени Ломоносова традиционно проводят мероприятия международного характера. Например, мы уже второй год подряд реализуем проект "Школа юного дипломата", – напомнила Ольга Гусева. – Также в прошлом году учебное заведение стало соорганизатором Международного форума "ИнтерВолга», в котором приняло участие множество российских и зарубежных специалистов в сфере дипломатии".