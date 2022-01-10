Завод Heineken в Нижнем Новгороде
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Нижегородский завод Heineken продолжит работу в штатном режиме. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.
Согласно информации, все заводы компании, операционные и коммерческие подразделения компании на территории России продолжат работать в штатном режиме, но производство и реализация пива под брендом Heineken будут приостановлены.
Также в компании отметили, что предпринимают меры по дальнейшему повышению финансовой и операционной устойчивости бизнеса и поддержке сотрудников.
Ранее концерн Heineken отказался от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. Это означает, что компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения.
Напомним, что конвейеры по выпуску автомобилей ГАЗ также продолжают работу в штатном режиме.
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