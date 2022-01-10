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Бизнес

Нижегородский завод Heineken продолжит работу в штатном режиме

10 марта 2022 15:43  [250] Бизнес
Завод Heineken в Нижнем Новгороде

Завод Heineken в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский завод Heineken продолжит работу в штатном режиме. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, все заводы компании, операционные и коммерческие подразделения компании на территории России продолжат работать в штатном режиме, но производство и реализация пива под брендом Heineken будут приостановлены.

Также в компании отметили, что предпринимают меры по дальнейшему повышению финансовой и операционной устойчивости бизнеса и поддержке сотрудников.

Ранее концерн Heineken отказался от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. Это означает, что компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения.

Напомним, что конвейеры по выпуску автомобилей ГАЗ также продолжают работу в штатном режиме.

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Теги:
заводы
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