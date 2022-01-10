Конвейеры по выпуску автомобилей ГАЗ продолжают работу в штатном режиме Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Конвейеры по выпуску автомобилей ГАЗ продолжают работу в штатном режиме. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу "Группы ГАЗ".

Ранее один из сотрудников автомобильного завода рассказал, что ГАЗ освобождает цеха, на которых была организована контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda.

По его словам, со следующей недели в этих цехах начинается простой до 8 апреля. Работникам будет выплачиваться 2/3 зарплаты.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство создает рабочую группу по импортозамещению. Также был создан штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере.