Нижегородка Ирина Сальникова завоевала 6 медалей на Кубке Союза конькобежцев России Спорт

Ирина Сальникова Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородка Ирина Сальникова завоевала 6 медалей на Кубке Союза конькобежцев России. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, соревнования проходили 5 и 6 марта в конькобежном центре "Коломна".

По итогам двух дней Ирина Сальникова завоевала серебряную медаль в масс-старте, бронзу - на дистанциях 1 000 м и 3 000 м, а по сумме очков на пяти этапах Кубка СКР спортсменка заняла 1-е место на дистанции 3 000 м, серебро - на 1 000 м и бронзу - на 1 500 м.

Ранее мэр Нижнего Новгорода в своем Telegram-канале сообщил, что в городе более 200 тыс. детей занимаются спортом, а за прошлый год юные нижегородские спортсмены завоевали 486 медалей во всероссийских первенствах и соревнованиях.