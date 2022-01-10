Открытый отбор персонала пройдет в семи районах Нижегородской области с 15 по 17 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Открытый отбор персонала пройдет в семи районах Нижегородской области с 15 по 17 марта. Об этом сообщает управление по труду и занятости региона.

Согласно информации, в мероприятиях примут участие работодатели, нуждающиеся в сотрудниках, и соискатели, зарегистрированные в службе занятости и отобранные карьерными консультантами ЦЗН по заявленным критериям. Карьерные консультанты ознакомят соискателей с представителями работодателей, которые расскажут о вакансиях предприятий, специфике труда и своих ожиданиях от потенциальных сотрудников.

Как отметили в УТЗН, открытый отбор персонала для организаций и предприятий – удобная форма сотрудничества работодателей и соискателей. Здесь, минуя долгий процесс поиска, соискатель может оценить степень соответствия работодателя своим ожиданиям, а работодателю предоставляется возможность на месте определиться с выбором кандидата и сразу закрыть несколько вакансий.

Также консультанты, присутствуя на собеседованиях, предложат людям, ищущим работу, при необходимости варианты мероприятий, направленных на развитие имеющихся или приобретение новых навыков и умений.

Так, 15 марта специалисты Уренского центра занятости проведут открытый набор с 11.00 до 13.00. 16 марта соискателей ждут в Кулебакском ЦЗН с 9.00 до 12.00, с 10.00 до 12.00 – в центре занятости Чкаловска и во Дворце культуры им. И.И.Лепсе в Выксе. С 10.00 до 14.00 16 марта профориентационное мероприятие пройдет в Шатковском ЦЗН.

17 марта с 10.00 до 14.00 открытый отбор персонала будет организован в центрах занятости Воскресенска и Воротынца.

За подробной информацией следует обращаться в центры занятости населения муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что служба занятости не наблюдает массовых увольнений в Нижегородской области.