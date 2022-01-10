Служба занятости не наблюдает массовых увольнений в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Служба занятости не наблюдает массовых увольнений в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении службы занятости региона.

Согласно информации, управление проводит ежедневный мониторинг ситуации на предприятиях, планирующих увольнения или перевод сотрудников на неполную занятость.

Так, в настоящее время 32 предприятия уведомили службу занятости о высвобождении в ближайшие 2 месяца 209 работников. В прошлом году в аналогичный период было заявлено к увольнению было 750 человек на 87 предприятиях.

Также сообщается, что в режиме неполной занятости работает 951 человек на 75 предприятиях. В 2021 году этот показатель составлял 4,4 тыс. человек в 275 организациях.

Отмечается, что информация о массовых высвобождениях на предприятиях Нижегородской области в службу занятости населения не поступала.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство создает рабочую группу по импортозамещению. Также был создан штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере.