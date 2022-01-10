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Горячая линия по вопросам установки светофоров и знаков пройдет в Нижнем Новгороде 14 марта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации.
Согласно информации, "горячая телефонная линия" пройдет 14 марта с 9:00 до 16:00.
Нижегородцы могут задать свои вопросы по телефону 246-83-01.
Ранее сообщалось, что более 300 млн рублей направят на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской области.
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