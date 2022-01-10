Горячая линия по вопросам установки светофоров и знаков пройдет в Нижнем Новгороде 14 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Горячая линия по вопросам установки светофоров и знаков пройдет в Нижнем Новгороде 14 марта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации.

Согласно информации, "горячая телефонная линия" пройдет 14 марта с 9:00 до 16:00.

Нижегородцы могут задать свои вопросы по телефону 246-83-01.

Ранее сообщалось, что более 300 млн рублей направят на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской области.