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Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
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Более 300 млн рублей будет направлено на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской области

28 февраля 2022 15:46  [94] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 300 млн рублей будет направлено на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. 

Согласно информации, на создание системы 259,4 млн рублей будет направлено из федерального бюджета по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", а софинансирование из регионального бюджета составит 45,9 млн рублей.

Эти средства направят на закупку программного обеспечения, модернизацию светофоров, а также на оборудование для создания ситуационного центра по управлению транспортной системой нижегородской агломерации. Центр будет управлять всеми службами транспортного комплекса города, в его задачи также войдет регулирование дорожно-транспортной обстановки и обеспечение приоритета для общественного транспорта, которое включает в себя организацию выделенных полос и корректировку работ светофоров.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павла Саватеева, в 2021 году создание системы было профинансировано на 182 млн рублей, которые были направлены на приобретение серверного оборудования, а также модернизацию шести светофорных объектов. Кроме того, были подготовлены проекты на модернизацию 37 светофоров.

Планируется, что после внедрения интеллектуальной транспортной системы аварийность на дорогах снизится на 25%, уменьшится количество нарушений ПДД и число ДТП с пострадавшими,  а также на 15% увеличится пропускная способность дорог. 

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области рассматривает вариант организации выделенных полос на 6 участках дорог.

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Теги:
Транспорт
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