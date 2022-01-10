Более 200 детей из Нижегородской области подало заявки на участие в конкурсе хорового пения "Новые надежды". Об этом сообщили в правительстве региона.
Согласно информации, программа рассчитана на детей от 6 до 17 лет. Ее финалисты пройдут обучение в образовательном центре "Сириус" в Сочи.
По итогам рассмотрения заявок на первом этапе конкурса будет отобрано 200 человек, с которыми проведут занятия лучшие в регионе преподаватели по вокалу. На втором и третьем этапе ведущие специалисты Нижегородской области и России выберут 40 наиболее талантливых детей. В результате будет создан концертный детский хор "Нижний Новгород", который поедет в образовательный центр "Сириус".
Конкурс "Новые надежды" реализуется в рамках совместной программы развития и профессиональной поддержки талантливых детей и молодежи по направлению "Искусство" министерства культуры и министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
По словам первого заместителя министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, всем участникам программы будет оказано содействие при поступлении в учреждения дополнительного образования, образовательные учреждения культуры среднего и высшего звена.
Также совместно с центром "Вега" планируется проведение курсов повышения квалификации: в 2022 году стажировку у лучших тренеров страны в образовательном центре "Сириус" пройдут 14 педагогов в сфере культуры Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что просветительская образовательная программа для школьников стартовала в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+