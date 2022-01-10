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Профилактическая операция "Пешеход на переход" стартует на дорогах Нижнего Новгорода с 14 марта. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
Согласно информации, операция пройдет с 14 по 20 марта. Её цель - привлечение внимания граждан к проблеме травматизма на дорогах при переходе проезжей части по пешеходным переходам, а также пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов автомобилистами.
Так, в первый день мероприятия на площади Свободы сотрудники ГИБДД расскажут пешеходам о соблюдении правил безопасного перехода проезжей части.
Ранее ГИБДД озвучила причины большинства ДТП в Нижегородской области.
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