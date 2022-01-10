ГИБДД озвучила причины большинства ДТП в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ГИБДД Нижегородской области провела пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности Госавтоинспекции за 2021 год. В рамках отчета были озвучены причины, по которым произошло большинство ДТП в регионе.

Согласно информации, 44% аварий было связано со столкновением транспортных средств (2051 ДТП, 170 погибших), около 30% происшествий связаны с наездом на пешеходов (1277 ДТП; 125 погибших) и в 12% аварий произошел съезд с дороги (529 ДТП; 66 погибших).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2021 году произошло более 1800 ДТП с пострадавшими.

Также напомним, что количество ДТП в Нижегородской области в 2021 году снизилось почти на 3%.