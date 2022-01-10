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Общество

Более 1 млн мальков стерляди выпустят в Чебоксарское водохранилище в рамках строительства М-12

11 марта 2022 14:25  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 1 млн мальков стерляди будет выпущено в Чебоксарское водохранилище. Об этом сообщила главный специалист по охране окружающей среды ПК "Автобан" Ольга Корнеева.

Согласно информации, в 2022-2023 годах в Чебоксарское водохранилище в рамках возмещения ущерба водным биологическим ресурсам при строительстве четвертого этапа магистрали М-12 будет выпущено 1,1 млн мальков стерляди.

Выпуски рыбы будут осуществляться в несколько этапов по мере выращивания и набора веса до 3 грамм, затем совместно с Росрыболовством будет выбрано место с наиболее сильным водотоком, которое позволит стерляди попасть на места нереста и нагула. Начать выпуски мальков планируется в июне.

Напомним, что четвертый этап трассы М-12 находится на участке от региональной дороги 17К-2 "Муром – М-7 "Волга" до пересечения с федеральной автодорогой Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов. Этот проект подготовки территории под строительство трассы М-12 первым получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Также напомним, что что строительство трассы М-12 в Нижегородской области стартовало в январе 2022 года.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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Теги:
м-12 Экология
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