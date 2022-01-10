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Общество

ГЖИ Нижегородской области и прокуратура оштрафовали коммунальщиков двух районов за плохую уборку снега

11 марта 2022 15:27  [38] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ГЖИ Нижегородской области и прокуратура оштрафовали коммунальщиков двух районов за плохую уборку снега. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, в ходе проверки инспекторами Сергачского отдела ГЖИ были выявлены нарушения содержания тротуаров и общественных пространств в Сергачском районе.

Также в Сеченовском районе было обнаружено наличие наледи и сосулек на многоквартирном доме №4 по ул. Школьной и на здании средней школы.

В отношении юридических лиц, допустивших нарушения, были возбуждены два административных дела, по каждому из которых коммунальщики были оштрафованы на 100 тыс. рублей. Также были возбуждены дела в отношении должностных лиц, которых оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ГЖИ Нижегородской области составила более 30 протоколов за состояние контейнерных площадок

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Теги:
ГЖИ Городское хозяйство
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