Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram.

Это связано с распространением в соцсети материалов, содержащих призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих, а также систематическом размещении информации, содержащей призывы к участию граждан на территории России в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием.

Ранее пресс-секретарь компании Meta Platforms Inc. (руководящая организация социальных сетей Instagram и Facebook) Энди Стоун заявил, что компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

Напомним, что 4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook.