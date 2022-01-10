Имя Омари Шарадзе предложили присвоить микрорайону Сортировочный Общество

Омари Шарадзе

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Имя Омари Шарадзе предложили присвоить микрорайону Сортировочный. Об этом стало известно на заседании комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде 11 марта 2022 года.

Согласно информации, с инициативой об увековечении памяти Омари Шарадзе в комитет обратилось руководство ГЖД совместно с профсоюзом железнодорожников и ветеранской организацией.

Инициаторы предложили присвоить имя Омари Шарадзе микрорайону Сортировочный и площади, прилегающей к Инженерному центру Горьковской железной дороги по адресу ул. Гороховецкая, 12.

По словам председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, Омари Шарадзе многое сделал для развития Горьковской железной дороги, транспортной системы региона и для Нижнего Новгорода в целом.

Также председатель Межрегионального координационного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда на Горьковской железной дороге Евгений Маралов сообщил, что к 1 августа на площади, названной в честь Омари Шарадзе, планируется установить его бюст.

Комитет единогласно поддержал предложение об увековечении памяти Омари Шарадзе и принял решение направить инициативы о наименовании микрорайона и площади в комиссию по рассмотрению предложений о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры на территории Нижнего Новгорода.

Олег Лавричев подчеркнул, что решение о наименовании должно быть принято с учетом мнения жителей микрорайона Сортировочный, и с этой целью будет проведен опрос.

Напомним, что последний мэр города Горького Омари Шарадзе скончался в день своего 80-летия 26 ноября 2021 года.

СПРАВКА:

Шарадзе Омари Хасанович – советский и российский политический и хозяйственный деятель. Председатель Горьковского горисполкома (1990-1991 гг.), народный депутат России. Родился в Грузии в семье учительницы и ветеринарного врача. В 1964 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал на Горьковской железной дороге дежурным по станции, маневровым, станционным диспетчером, с 1968 года – заместитель начальника станции Горький-Сортировочный, старшим инженером станции Горький-Московский, с 1973 — начальником станции Зелецино. С 1979 года – начальник отдела движения, затем заместитель начальника (с 1979), начальник Горьковского отделения Горьковской железной дороги (1983-1990). В 1990-1993 годах – народный депутат РСФСР/РФ, входил в состав фракции "Смена" ("Новая Политика"). Одновременно в 1990—1991 возглавлял Горьковский горисполком – был избран на конкурсной основе на сессии горсовета 27 апреля 1990 года; оставил пост 6 ноября 1991 года после реорганизации системы местной власти и роспуска КПСС. С декабря 1991 по 1999 – начальник Горьковской железной дороги. Был депутатом Нижегородского областного законодательного собрания. В 1990-е годы президент и спонсор местного футбольного клуба "Локомотив". С 1999 года – директор филиала Центра наукоёмких технологий МПС РФ, затем занимался бизнесом; был президентом ЗАО "Русский лес".