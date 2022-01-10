ВТБ выдал 12 млн карт "Мир" Бизнес

Портфель национальных платежных карт в ВТБ превысил 12 млн штук. Только за последние две недели клиенты банка открыли более 270 тыс. карт "Мир", в том числе 65 тыс. цифровых, сообщает пресс-служба банка.

ВТБ фиксирует заметный рост спроса россиян на карты "Мир". За первую неделю марта интерес к ним увеличился в 3,5 раза к предыдущей неделе и в 4 раза - к 14-20 февраля. При этом спрос на цифровые карты "Мир" к предыдущей неделе вырос в 3 раза (в 15 раз - к 14-20 февраля).

Карта "Мир" ВТБ принимается как в России, так и за рубежом, в том числе, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В настоящий момент клиентам доступны как цифровые, так и пластиковые дебетовые карты на базе национальной платежной системы и цифровые кредитные карты. В ближайшее время ВТБ планирует предоставить возможность заказать пластиковую кредитную "Карту возможностей" "Мир".

ВТБ напоминает, что решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияло на обслуживание клиентов внутри страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе – оплата и снятие наличных – по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, транзакций заграницей и оплаты в некоторых интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Банк рекомендует использовать пластиковые карты VISA и MasterCard, а для онлайн-покупок оформить цифровую карту "Мир".