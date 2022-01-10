Замгубернатора Нижегородской области рассказал об искусственно создаваемом ажиотаже на сахар Экономика

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян прокомментировал ситуацию с ценообразованием на товары.

По словам замглавы региона, в правительстве Нижегородской области усматривают искусственно создаваемый ажиотаж на сахарный песок в торговых сетях.

"Спрос на сахар небывалый, но у всех на складах остаются запасы. У кого-то меньше, у кого-то больше. Кроме того, была достигнута договоренность между Сергачским сахарным заводом и одной из торговых сетей региона о дополнительной поставке 100 тонн сахарного песка", - рассказал Андрей Саносян.

Напомним, что запасы сахарного песка в Нижегородской области будут увеличены.