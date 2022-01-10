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Запасы сахарного песка в Нижегородской области планируется увеличить. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.
Согласно информации, в регионе наблюдается ажиотажный спрос на сахарный песок. Отмечается, что крупные торговые сети имеют запас сахара на складах.
В настоящее время Минпром Нижегородской области прорабатывает вопрос об увеличении товарного запаса на складах.
Ранее региональный Минпром сообщил, что не наблюдает дефицита сахарного песка.
Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.
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