Запасы сахарного песка в Нижегородской области планируется увеличить Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Запасы сахарного песка в Нижегородской области планируется увеличить. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.

Согласно информации, в регионе наблюдается ажиотажный спрос на сахарный песок. Отмечается, что крупные торговые сети имеют запас сахара на складах.

В настоящее время Минпром Нижегородской области прорабатывает вопрос об увеличении товарного запаса на складах.

Ранее региональный Минпром сообщил, что не наблюдает дефицита сахарного песка.

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.