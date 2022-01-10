Более 9 тысяч жителей Дзержинска являются участниками ГТО

Почти 650 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" получили жители Дзержинска Нижегородской области в 2021 году.
Как сообщается на сайте адмдзержинск.рф, движение ГТО в настоящее время насчитывает более 9 тыс. жителей города. В марте в Дзержинске продолжится прием нормативов. Согласно информации, все желающие смогут сдать плавание, стрельбу и бег на различные дистанции.
Напомним, что более 1000 спортивных мероприятий пройдут в 2022 году в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+