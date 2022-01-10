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Более 9 тысяч жителей Дзержинска являются участниками ГТО

12 марта 2022 12:26  [45] Спорт

Почти 650 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" получили жители Дзержинска Нижегородской области в 2021 году.

Как сообщается на сайте адмдзержинск.рф, движение ГТО в настоящее время насчитывает более 9 тыс. жителей города. В марте в Дзержинске продолжится прием нормативов. Согласно информации, все желающие смогут сдать плавание, стрельбу и бег на различные дистанции.

Напомним, что более 1000 спортивных мероприятий пройдут в 2022 году в Нижнем Новгороде. 

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