Instagram с 14 марта будет заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ Общество

Instagram с 14 марта будет заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ

Instagram с 14 марта будет заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Согласно информации, блокировка данного онлайн-ресурса вводится потому, что в Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян.

Эксперты говорят, что компания Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, в настоящее время активно участвует в информационной войне на стороне противников России.

Ранее Facebook также разрешил своим пользователям призывы к убийству наших соотечественников и главы государства.

Эксперты также обращают внимание, что пользователи Instagram после блокировки смогут воспользоваться другими онлайн-площадками в социальных сетях, которые доступны на территории России.

Напомним, что ранее Генпрокуратура России потребовала заблокировать Instagram.