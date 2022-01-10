Instagram с 14 марта будет заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ
Instagram с 14 марта будет заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
Согласно информации, блокировка данного онлайн-ресурса вводится потому, что в Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян.
Эксперты говорят, что компания Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, в настоящее время активно участвует в информационной войне на стороне противников России.
Ранее Facebook также разрешил своим пользователям призывы к убийству наших соотечественников и главы государства.
Эксперты также обращают внимание, что пользователи Instagram после блокировки смогут воспользоваться другими онлайн-площадками в социальных сетях, которые доступны на территории России.
Напомним, что ранее Генпрокуратура России потребовала заблокировать Instagram.
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