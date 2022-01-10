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Общество

Ограничение скорости движения электросамокатов в Нижнем Новгороде продлят в новом сезоне

13 марта 2022 13:52  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Департамент развития предпринимательства Нижнего Новгорода готовит к подписанию соглашение с несколькими сервисами аренды электросамокатов. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в соцсетях.

Напомним, в прошлом году городская администрация и руководители компаний-операторов, предоставляющих услуги аренды электросамокатов. Для уменьшения количества ДТП принято решение об ограничении скорости движения самокатов до 25 км/ч, а на территориях с интенсивным пешеходным движением - до 15 км/ч: например, на ул. Большой Покровской, ул. Рождественской, Нижневолжской набережной, а также в городских парках.

В рамках соглашения операторы также были обязаны доносить до пользователей правила эксплуатации самокатов: о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, запрете пользования электросамокатами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, запрете использования средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними, о запрете использовать технику более чем одному человеку и проч.

По словам Юрия Шалабаева, все эти меры планируется в рамках соглашения продлить и на предшествующий летний сезон.

Но поскольку нижегородцы катаются и на личном электротранспорте, то требования для них будут носить рекомендательный характер.

"Считаю нужным на федеральном уровне принять ряд решений, которые бы регламентировали передвижения на самокатах в рамках ПДД", - подчеркнул мэр.

Юрий Шалабаев напомнил, что в прошлом сезоне в аренду было доступно порядка 2 900 самокатов. На них нижегородцы и гости города совершили почти 2 млн поездок.

Ранее сообщалось, что самокаты можно будет заряжать на зарядных станциях для электротранспорта в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Безопасность самокат Юрий Шалабаев
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