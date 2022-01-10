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Происшествия

Житель города Кстово привлечён к ответственности за дискредитацию ВС РФ

14 марта 2022 11:12  [117] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Житель города Кстово привлечён к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в отношении 29-летнего жителя города были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3 КoAП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами", ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Отмечается, что мужчина совершал действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, на своей странице в социальной сети он разместил изображение мужчины в форменном обмундировании с запрещённой символикой.

Ранее сообщалось, что в начале марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ.

Согласно документу, распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо лишением свободы до 15 лет.

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Теги:
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