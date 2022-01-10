Защитный слой устроят на участке трассы М-7 в Нижегородской области

Фото:
Защитный слой устроят на участке трассы М-7 "Волга" в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, устройство слоя износа на участке трассы М-7 "Волга" в Володарском районе между 365 и 383 километром оценено в 767 млн рублей.
Подрядчик на выполнение работ будет выбран 31 марта. Ремонт планируется завершить к концу сентября 2024 года.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил "измерить ямы" на участке М-7 в регионе после претензий дальнобойщика.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+