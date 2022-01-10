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Защитный слой устроят на участке трассы М-7 в Нижегородской области

14 марта 2022 12:52  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Защитный слой устроят на участке трассы М-7 "Волга" в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, устройство слоя износа на участке трассы М-7 "Волга" в Володарском районе между 365 и 383 километром оценено в 767 млн рублей.

Подрядчик на выполнение работ будет выбран 31 марта. Ремонт планируется завершить к концу сентября 2024 года.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил "измерить ямы" на участке М-7 в регионе после претензий дальнобойщика.

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Теги:
Дороги М-7
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