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Общество

Опоры девяти магистральных ЛЭП усилят в Нижегородской области в 2022 году

14 марта 2022 13:42  [122] Общество

Фото: Россети ФСК ЕЭС

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) приступила к усилению и замене опор на ключевых магистральных линиях электропередачи в регионах ПФО. Об этом сообщает пресс-служба "Магистральных электрических сетей Волги".

Как пояснили в распределительной компании, опоры ЛЭП в результате длительной эксплуатации теряют свою устойчивость и разрушаются, в связи с чем регулярно проводятся работы по восстановлению и замене оборудования.

Согласно информации, мероприятия будут выполнены на 12 электромагистралях, питающих Нижегородскую, Самарскую и Саратовскую области.

Как рассказали в "МЭС Волги", наибольший объём работ по усилению опори фундаментов будет выполнен на девяти ключевых ЛЭП Нижегородской области.

В частности, особое внимание будет уделено восстановлению металлических опор на линиях 500 кВ "Арзамасская – Радуга Северная", идущей от Лесогорска в Шатковском районе до Выксы.

Замена опор ведётся на линии 220 кВ "Арзамасская – Починки-2", обеспечивающей электроэнергией население и промышленные предприятия Починковского района Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что "Россети" инвестируют в развитие электросетевой инфраструктуры Нижегородской области 6,2 млрд рублей. Среди приоритетов - создание единого центра управления сетями "Нижновэнерго", реконструкция ЛЭП в рамках строительства трассы М-12 Москва – Казань. Кроме того, запланировано создание энергоинфраструктуры в районе деревни Ольгино и техприсоединение новых станций метро.

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Теги:
Россети Электроэнергия
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