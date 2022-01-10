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Общество

Новые ярмарочные домики закупят в Нижнем Новгороде

14 марта 2022 15:00  [44] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новые ярмарочные домики закупят в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по по экономике, промышленности и предпринимательству.

Согласно информации, администрация Нижнего Новгорода планирует закупить 20 домиков для проведения постоянных ярмарок, что позволит поддержать местных предпринимателей.

По словам директора департамента развития предпринимательства городской администрации Александра Симагина, торговля на таких мероприятиях будет проводиться 164 дня в году.

Планируется, что стоимость домиков составит 6,5 млн рублей.

Ранее Юрий Шалабаев рассказал, что власти намерены активизировать в районах города ярмарочную торговлю. В настоящее время готовится список площадок для проведения как традиционных ярмарок, так и ярмарок выходного дня.

Таким образом, подчеркнул градоначальник, нижегородцы смогут купить качественные продукты, а фермеры получат новые рынки сбыта.

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Теги:
Городская дума ярмарки
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