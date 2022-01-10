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Общество

Жители Арзамаса обсудили концепцию благоустройства территории вокруг водонапорной башни

14 марта 2022 17:33  [61] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жители Арзамаса обсудили концепцию благоустройства территории вокруг водонапорной башни. Об этом сообщает правительство Нижегородской области. 

Напомним, что территория вокруг водонапорной башни победила в народном голосовании по выбору общественного пространства, с проектом обновления которого Арзамас будет участвовать в 2022 году во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Победители конкурса получат возможность на следующий год реализовать свой проект благоустройства с привлечением федеральных средств. 

Согласно информации, в обсуждении приняли участие около 120 арзамасцев. Жители предложили сохранить площадку вокруг Вечного огня в текущем виде, но с художественной доработкой мемориальной составляющей. В самой башне участники предлагают сделать музей, посвященный воде и арзамасскому водопроводу, а наверху организовать смотровую площадку. Доску почета многие предлагают изменить и переместить, что позволит открыть вид и доступ к башне.

По словам главы Арзамаса Александра Щеколова, заявка на конкурс будет подана до 1 июня.

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Теги:
Арзамас Благоустройство
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