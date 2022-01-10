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Спорт

Трое нижегородских спортсменов завоевали "золото" на международном турнире по всестилевому каратэ

14 марта 2022 17:57  [35] Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Трое нижегородских спортсменов завоевали "золото" на международном турнире по всестилевому каратэ. Об этом сообщили в Нижегородском региональном отделении Федерации всестилевого каратэ России.

Согласно информации, первенство мира прошло в Суздале с 10 по 13 марта. В нем приняли участие более 1500 спортсменов из Бенина, Казахстана, Камеруна, Кубы, Латвии, Узбекистана, Турции, Южной Осетии, Азербайджана и России. 

Нижний Новгород в дисциплине "полный контакт" представляла команда из восьми человек под руководством тренера Шаига Гулиева.

Первые места в своих категориях заняли нижегородцы Лейла Гулиева (13 лет), Серафим Курбонов (13 лет) и Александр Герасюк (14 лет). Серебряную медаль взял Всеволод Чигарев (13 лет), а Дмитрий Котов (15 лет) завоевал бронзу.

Ранее мэр Нижнего Новгорода в своем Telegram-канале сообщил, что в городе более 200 тыс. детей занимаются спортом, а за прошлый год юные нижегородские спортсмены завоевали 486 медалей во всероссийских первенствах и соревнованиях.

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Теги:
Каратэ Соревнование
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