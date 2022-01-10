Концертный зал хорового колледжа имени Сивухина откроется 16 марта Общество

Хоровой колледж имени Сивухина Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Концертный зал хорового колледжа имени Сивухина откроется 16 марта. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, 16 марта в здании Нижегородского хорового колледжа им. Л.К.Сивухина состоится концерт, приуроченный к открытию концертного зала колледжа после масштабных ремонтно-реставрационных работ, прошедших в 2021-2022 гг.

Отмечается, что к 75-летию колледжа концертной площадке не только вернули исторический облик, но и создали всю необходимую инфраструктуру, отвечающую современным требованиям проведения концертов и культурных мероприятий.

В 18:30 в обновленном зале состоится праздничный концерт с участием хоровых коллективов колледжа и камерного хора "Нижний Новгород" под руководством И.М. Стольникова. Дирижировать коллективами будут одни из лучших выпускников капеллы, выдающиеся деятели культуры и искусства – Вячеслав Валеев и Евгений Кириллов. Также в концерте примет участие художественный руководитель Пермской хоровой капеллы мальчиков Дмитрий Батин.

Напомним, что реставрация хорового колледжа имени Сивухина завершилась в феврале 2022 года.