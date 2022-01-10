VK.company создала общественный совет по поддержке предпринимателей Бизнес

VK.company создала общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса, который станет станет площадкой для диалога и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе "ВКонтакте"

Согласно информации, совет будет помогать представителям МСП адаптироваться в новых условиях, с учётом их интересов в развитии бизнеса.

По словам генерального директора VK Владимира Кириенко, многие представители среднего и малого бизнеса работают в онлайне. Исходя из их интересов будут развиваться и дорабатываться сервисы, которые в итоге будут удобны и предпринимателям, и пользователям. Для этих целей и создаётся совет, который будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества.

"Уже сейчас в "ВКонтакте" свои товары и услуги продвигают более 2 млн предпринимателей, только за последние выходные было создано более 100 тысяч бизнес-сообществ. На платформе "Бизнес ВКонтакте" предприниматели могут найти все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете", – добавил Кириенко.

В состав совета вошли Юрий Новиков - руководитель бизнес-юнита "Классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция VK", Евгения Лазарева - создатель торговой марки MAMANONSTOP, Елена Краснова - совладелец компании Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion, Марина Росс - основательница бренда Hydrop и президент общественной организации "Опора России" Александр Калинин.

Эксперты Совета VK будут делиться своим опытом и помогать формировать пул задач, с которыми сталкиваются представители МСБ в новых условиях.

Для сбора информации в соцсети "ВКонтакте" работает сообщество для бизнеса. Любой предприниматель сможет в рамках сообщества предложить свои идеи проектов и инициатив, которые помогут его бизнесу или развитию сектора в целом. Совет будет оперативно обрабатывать все заявки и развивать новые меры поддержки, в том числе привлекая партнёров.

В этом также поможет направление поддержки МСБ, которое запустила VK. Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе.