Нижегородские предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте Бизнес

Нижегородские предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте.

Как сообщает пресс-служба компании, инструменты ВКонтакте позволяют бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно как продавать товары, так и оказывать услуги. Интеграцию с существующими магазинами площадка поддерживает через API.

Для начала следует завести страницу и добавить информацию о товарах и услугах — сделать это можно через несколько простых шагов. Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link.

Платежи можно принимать через сервис VK Pay — он стабильно работает с любыми картами российских банков. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.

Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса для помощи в организации всех процессов онлайн.



Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе ВКонтакте для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений.

Чтобы сохранить существующих подписчиков с других платформ, достаточно воспользоваться бесплатными инструментом создания коротких ссылок и генератором QR-кодов.

