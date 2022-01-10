Нижегородская область присоединяется к программе детского туристического кешбэка Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородская область присоединяется к программе детского туристического кешбэка. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в своем аккаунте в Telegram.

По его словам, регистрация детских лагерей региона в системе стартует уже на текущей неделе.

"Рассчитываем включить в список около 30 нижегородских учреждений, которые уже участвовали в программе. Как только они заключат соглашения с платежной системой "Мир", будем размещать список лагерей на сайте регионального минобразования", -

написал губернатор.

Дополнительную информацию о лагерях-участниках программы также можно будет найти на сайте.

Ранее сообщалось, что меры поддержки туристической отрасли будут реализованы в Нижегородской области.

Правительство на днях поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. В частности, льготы смогут получить владельцы гостиниц и иных средств размещения.