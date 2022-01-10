Нижегородцы воспользовались услугами личного кабинета на сайте водоканала более 200 тысяч раз Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы воспользовались услугами личного кабинета на сайте Нижегородского водоканала более 200 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, наибольшей популярностью пользуются услуги передачи показаний счетчиков как по жилым помещениям, так и по коммерческой недвижимости, онлайн оплата счетов и формирование справок о состоянии расчетов по договорам.

По словам начальника отдела по обслуживанию клиентов Центра по работе с абонентами Екатерины Богачевой, "Личный кабинет абонента" позволяет онлайн и в кратчайшие сроки решить те вопросы, ради которых ранее необходимо было личное присутствие в офисах компании.

"И это оценили уже более 26 тысяч человек. Например, буквально несколько минут требуется для отправки заявления на оформление, внесение изменений или закрытие лицевого счета, а также на ввод в эксплуатацию счетчика или перерасчет платы", - добавила она.

Также в компании отметили, что полезен личный кабинет и для юридических лиц: по запросу можно получить весь пакет копий документов по договорам и оплате с подписями и печатями АО "Нижегородский водоканал", причем к своей учетной записи абонент может добавить несколько лицевых счетов, причем как по жилым, так и по нежилым помещениям.

Кроме того, собственник компании может делегировать управление лицевым счетом одному из сотрудников. Совершать все операции удобно и с мобильных устройств – сайт компании и личный кабинет адаптируются под любой носитель.

Напомним, что личный кабинет доступен как для физических, так и для юридических лиц на официальном сайте АО "Нижегородский водоканал". Для регистрации в системе необходимо указать ФИО, email и номер телефона. После регистрации пользователю необходимо привязать к учетной записи свой лицевой счет или договор по нежилому помещению.