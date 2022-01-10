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Общество

Недострой на улице Марата в Нижнем Новгороде будет реконструирован под конгресс-холл

15 марта 2022 14:04  [59] Общество

Фото: с сайта google.com/maps

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Недострой на улице Марата в Нижнем Новгороде будет реконструирован под конгресс-холл. Об стало известно из документов, опубликованных на сайте минстроя Нижегородской области.

Согласно информации, реконструкцией здания в Канавинском районе займется ООО "Тиас Лотус". Региональный минстрой выдал разрешение на проведение работ 10 февраля.

Напомним, что строительство конгресс-холла является только первым этапом развития территории в границах улиц Революционной, Вокзальной, Марата и Даля.

В рамках первой очереди планируется возвести 5-6-этажное здание конгресс-холла с выставочным залом площадью 6870 кв. м.

Второй этап включает в себя строительство 4-этажного административного здания площадью с подземной парковкой. Третья очередь подразумевает реконструкцию комплекса из пяти 2-этажных административных зданий с подземной парковкой.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируется снести недострой на пересечении ул. Медицинской и Нартова.

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Теги:
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