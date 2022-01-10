Недострой на улице Марата в Нижнем Новгороде будет реконструирован под конгресс-холл Общество

Фото: с сайта google.com/maps

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Недострой на улице Марата в Нижнем Новгороде будет реконструирован под конгресс-холл. Об стало известно из документов, опубликованных на сайте минстроя Нижегородской области.

Согласно информации, реконструкцией здания в Канавинском районе займется ООО "Тиас Лотус". Региональный минстрой выдал разрешение на проведение работ 10 февраля.

Напомним, что строительство конгресс-холла является только первым этапом развития территории в границах улиц Революционной, Вокзальной, Марата и Даля.

В рамках первой очереди планируется возвести 5-6-этажное здание конгресс-холла с выставочным залом площадью 6870 кв. м.

Второй этап включает в себя строительство 4-этажного административного здания площадью с подземной парковкой. Третья очередь подразумевает реконструкцию комплекса из пяти 2-этажных административных зданий с подземной парковкой.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируется снести недострой на пересечении ул. Медицинской и Нартова.