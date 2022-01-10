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Недострой на пересечении ул. Медицинской и Нартова планируется снести в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин, отвечая на вопросы по подписчиков в Instagram.
Согласно информации, земельный участок под недостроем был передан в собственность региона. Губернатор рассказал, что вскоре будет проработан вопрос о признании объекта аварийным, а затем будет рассмотрена возможность сноса.
Ранее сообщалось, что 9 аварийных домов снесли в Нижегородском районе за 2021 год.
Также напомним, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов.
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