Теплоэнерго
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
15 марта 2022 13:55  [1] Ровно 60 нижегородских отелей и санаториев принимают участие в программе туристического кешбэка
15 марта 2022 13:42  [26] Дорожные работы проводятся на семи участках трассы М-7 в Нижегородской области 15 марта
15 марта 2022 13:09  [74] Подготовка к весеннему паводку стартовала на федеральных трассах Нижегородской области
15 марта 2022 13:06  [91] Более 1,3 тысяч га можно вовлечь под жилищное строительство в Нижегородской области
15 марта 2022 12:47  [121] Нижегородская область присоединилась к танцевальной эстафете #Россия_мы
15 марта 2022 12:03  [134] Владимир Паков: Фашизм не закончился историей Второй мировой войны
15 марта 2022 12:01  [114] Коронавирусом в Нижегородской области за сутки заболели еще 925 человек
15 марта 2022 11:22  [172] Минстрой Нижегородской области объяснил рост цен на жилье
15 марта 2022 11:11  [168] Дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта
15 марта 2022 10:00  [146] НГХМ и центр "Вега" проводят обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья
Общество

Ровно 60 нижегородских отелей и санаториев принимают участие в программе туристического кешбэка

15 марта 2022 13:55  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ровно 60 нижегородских отелей и санаториев принимают участие в программе туристического кешбэка. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в настоящее время туристам в регионе предлагается более 130 экскурсионных туров, в том числе речные круизы.

Как отметил губернатор региона, по сравнению с предыдущим этапом туристического кешбэка количество предлагаемых туров по Нижегородской области выросло на 60%.

"За прошедшие годы было сделано немало для развития туристской инфраструктуры, серьезно к своему 800-летию обновился сам Нижний Новгород. Хочется пригласить всех в регион, чтобы оценить изменения", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что новый этап продаж туров с кешбэком стартовал 15 марта и продлится до 1 мая 2022 года. Отправиться в поездку можно с 15 марта по 1 июля включительно, в круиз — с начала навигации до 1 июля.

Основные условия программы прежние: туристу на карту вернется 20% от стоимости тура или проживания, максимуме - 20 тысяч рублей. Оплатить поездку нужно в формате онлайн картой "МИР". С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей. Выбрать подходящее предложение можно на портале.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область присоединяется к программе детского туристического кешбэка. В список будет включено около 30 нижегородских учреждений.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph