Ровно 60 нижегородских отелей и санаториев принимают участие в программе туристического кешбэка Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ровно 60 нижегородских отелей и санаториев принимают участие в программе туристического кешбэка. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в настоящее время туристам в регионе предлагается более 130 экскурсионных туров, в том числе речные круизы.

Как отметил губернатор региона, по сравнению с предыдущим этапом туристического кешбэка количество предлагаемых туров по Нижегородской области выросло на 60%.

"За прошедшие годы было сделано немало для развития туристской инфраструктуры, серьезно к своему 800-летию обновился сам Нижний Новгород. Хочется пригласить всех в регион, чтобы оценить изменения", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что новый этап продаж туров с кешбэком стартовал 15 марта и продлится до 1 мая 2022 года. Отправиться в поездку можно с 15 марта по 1 июля включительно, в круиз — с начала навигации до 1 июля.

Основные условия программы прежние: туристу на карту вернется 20% от стоимости тура или проживания, максимуме - 20 тысяч рублей. Оплатить поездку нужно в формате онлайн картой "МИР". С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей. Выбрать подходящее предложение можно на портале.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область присоединяется к программе детского туристического кешбэка. В список будет включено около 30 нижегородских учреждений.