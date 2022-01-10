Три новых маршрута планируется включить в навигацию "Валдаев" в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три новых маршрута планируется включить в навигацию "Валдаев" в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, в 2022 году планируется добавить новые маршруты в Сокольское, Юрьевец Ивановской области и Юрино в республике Марий Эл. Отмечается, что в других регионах уже ведутся работы по созданию необходимой инфраструктуры.

Сохраняются и старые маршруты в Городец, Чкаловск, Макарьево, Стригино, на Стрелку, в Павлово, Чебоксары, Балахну, к Шуховской башне, а также обзорные прогулки по Нижнему Новгороду.

Также в региональном минтрансе рассказали, что после открытия новых направлений ожидается пассажиропоток более 100 тыс. человек в сравнении с 42 тыс. в прошлом году и 2,3 тыс. человек в 2020 году.

Начало навигации в 2022 году будет зависеть от погодных условий – в прошлом году она началась в конце мая.

Ранее сообщалось, что Самарская область планирует закупить нижегородский "Валдай" для речных перевозок.