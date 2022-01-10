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Бизнес

Самарская область планирует закупить нижегородский "Валдай" для речных перевозок

09 февраля 2022 10:23  [81] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Самарская область планирует закупить нижегородский "Валдай" для речных перевозок. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пояснительную записку к проекту изменений в постановление правительства Самарской области.

В частности, в документе сказано, что в 2022 году планируется приобрести одно судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" для возобновления скоростных перевозок в с. Ширяево и с. Винновка (монастырь).

На эти цели в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 5,8 млн рублей.

Помимо этого, в 2023 году планируется также в лизинг приобрести два судна на подводных крыльях "Метеор-120Р" для организации межрегионального скоростного маршрута "Самара – Ульяновск – Казань". На 2023 – 2024 годы на это закладывается 154,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые маршруты "Валдаев" по Волге планируют организовать в 2022 году.

Напомним, в 2021 году "Валдаи" ходили от Нижневолжской набережной до Стрелки, в Макарьево и к Шуховской башне, а также до БалахныПавловаГородца,Чебоксар.

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Теги:
валдаи ПФО
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