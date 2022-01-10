Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
15 марта 2022 16:31  [65] Житель Дзержинска оплатил долг за отопление и горячую воду в размере 96 тысяч рублей
15 марта 2022 16:26  [71] Расселение дома №26 на улице Циолковского в Нижнем Новгороде завершится до конца 2023 года
15 марта 2022 16:11  [87] Общегородской субботник пройдет 16 апреля в Дзержинске
15 марта 2022 15:58  [112] Более 340 млн рублей выделят на расселение аварийного фонда в Нижнем Новгороде
15 марта 2022 15:31  [119] Суд оштрафовал администрацию Нижнего Новгорода за свалку на Московском шоссе
15 марта 2022 14:45  [163] График работ по строительству метро в Нижнем Новгороде не изменился
15 марта 2022 14:10  [215] Три новых маршрута планируется включить в навигацию "Валдаев" в 2022 году
15 марта 2022 14:04  [216] Недострой на улице Марата в Нижнем Новгороде будет реконструирован под конгресс-холл
15 марта 2022 13:55  [220] Ровно 60 нижегородских отелей и санаториев принимают участие в программе туристического кешбэка
15 марта 2022 13:42  [162] Дорожные работы проводятся на семи участках трассы М-7 в Нижегородской области 15 марта
Общество

Более 340 млн рублей выделят на расселение аварийного фонда в Нижнем Новгороде

15 марта 2022 15:58  [112] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 340 млн рублей выделят на расселение аварийного фонда в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

Согласно информации, на переселение граждан из аварийного жилья будет выделено 341,3 млн рублей.

Сообщается, что всего в перечь программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019−2023 годы" было включено 192 жилых дома.

Так, в первом этапе планировалась расселение 13 домов на 397 квартир. В настоящее время полностью расселено уже 11 домов. В остальных домах осталось расселить 8 квартир, из которых в суде находится один судебный иск о выплате возмещения собственнику, а жильцам семи квартир будут куплены однокомнатные квартиры. Аукционы на их закупку неоднократно проводились в 2021 году, однако они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. В 2022 году они будут проведены повторно.

Во второй этап включено два многоквартирных дома, в которых расположена 31 квартира. Один из домов на 15 квартир уже полностью расселен. Для жителей 5 квартир будет предоставлено новое жилье.

Третий этап включает в себя расселение 122 жилых дома. В настоящее время суд рассматривает вопрос о выплате компенсаций собственникам 121 квартиры в этих домах.

В рамках этапов с 4 по 6 запланировано расселение 1276 квартир.

Кроме того, в 2022 году запланировано начать строительство двух многоквартирных домов на 250 квартир, в которые планируется переселять жителей домов из аварийного фонда.

Ранее сообщалось, что в мэрии Нижнего Новгорода создадут рабочую группу по расселению изымаемого для строительства развязки в Сормово жилья 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Жилье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph