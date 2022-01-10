Более 340 млн рублей выделят на расселение аварийного фонда в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 340 млн рублей выделят на расселение аварийного фонда в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

Согласно информации, на переселение граждан из аварийного жилья будет выделено 341,3 млн рублей.

Сообщается, что всего в перечь программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019−2023 годы" было включено 192 жилых дома.

Так, в первом этапе планировалась расселение 13 домов на 397 квартир. В настоящее время полностью расселено уже 11 домов. В остальных домах осталось расселить 8 квартир, из которых в суде находится один судебный иск о выплате возмещения собственнику, а жильцам семи квартир будут куплены однокомнатные квартиры. Аукционы на их закупку неоднократно проводились в 2021 году, однако они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. В 2022 году они будут проведены повторно.

Во второй этап включено два многоквартирных дома, в которых расположена 31 квартира. Один из домов на 15 квартир уже полностью расселен. Для жителей 5 квартир будет предоставлено новое жилье.

Третий этап включает в себя расселение 122 жилых дома. В настоящее время суд рассматривает вопрос о выплате компенсаций собственникам 121 квартиры в этих домах.

В рамках этапов с 4 по 6 запланировано расселение 1276 квартир.

Кроме того, в 2022 году запланировано начать строительство двух многоквартирных домов на 250 квартир, в которые планируется переселять жителей домов из аварийного фонда.

Ранее сообщалось, что в мэрии Нижнего Новгорода создадут рабочую группу по расселению изымаемого для строительства развязки в Сормово жилья