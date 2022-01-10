Тридцать кандидатов допущено к очному этапу отбора на пост нижегородского министра информтехнологий и связи Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Экспертная комиссия допустила 30 кандидатов к очному этапу отбора на пост главы министерства информационных технологий и связи Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Напомним, занимавший пост министра информтехнологий и связи Сергей Ефимов уволился по собственному желанию в начале января. В правительстве заявили, что новый глава ведомства будет выбран на конкурсной основе.

19 января стартовал заочный этап отбора кандидатов на данную вакансию. Заявку на участие оставили 79 человек, 45 из которых полностью выполнили все процедуры заочного этапа.

Замгубернатора Нижегородской области, председатель экспертной комиссии Андрей Бетин отметил, что получился очень масштабный и интересный по составу и по числу участников отбор. Так, на пост министра претендовали кандидаты из 17 регионов. Причём 16 участников отбора являются полуфиналистами, финалистами и победителями конкурса "Лидеры России" разных сезонов и треков.

Экспертная комиссия приняла решение допустить к очному этапу 30 кандидатов из 10 регионов: 11 - из Нижегородской области, 10 - из Москвы, а также представителей из Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Челябинской, Новосибирской и Воронежской областей.

На очном этапе им предстоит защищать проекты программы развития IT-отрасли в Нижегородской области. Экспертная комиссия сможет оценить их компетенции и дать оценку на соответствие требованиям должности.

В итоге не менее трёх человек будут приглашены на личное собеседование с губернатором, который примет решение о том, кто же займёт должность министра информтехнологий и связи Нижегородской области.