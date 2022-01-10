Руководители муниципальной организации задержаны за взятки в Нижнем Новгороде Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Руководители муниципальной организации задержаны за взятки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, директор МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" Сергей Шемчук и начальник отдела капитального ремонта Алексей Полыгаев получили взятки от руководителя строительной организации за покровительство и подписание актов выполненных работ в ходе реставрации ОКН, выполнявшихся в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Установлено, что в период с 2020 по 2021 год Сергей Шемчук получил взяток на общую сумму в 12 млн рублей, а Алексей Полыгаев - свыше 200 тыс. рублей.

В отношении директора МКУ было возбуждено уголовное дело по статье 285 ч. 3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), в отношении начальника отдела капитального ремонта по статье 290 ч.5 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В настоящее время правоохранительные органы проводят мероприятия по документированию и установлению иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Ранее сообщалось, что дело главного энергетика "Дирекции по строительству" о взятке при возведении "Школы 800" передано в суд.