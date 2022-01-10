Бывший начальник технико-экономической службы нижегородского авиазавода "Сокол" приговорен к 3 годам колонии Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывший начальник технико-экономической службы нижегородского авиазавода "Сокол" приговорен к 3 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 2012 по 2019 год начальник технико-экономической службы летно-испытательного комплекса завода "Сокол" Шумилов В.А. фиктивно устроил своего знакомого в АО "РСК "Миг", который фактически не работал на предприятии. Кроме того, обвиняемый назначил себе и знакомому ничем не обоснованные специальные надбавки.

Таким образом, ущерб предприятию составил почти 6 млн рублей.

По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество). Сормовский районный суд Нижнего Новгорода признал Шумилова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что США наложили санкции на нижегородский авиазавод "Сокол".