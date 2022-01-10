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Еще два участка трассы М-7 в Нижегородской области отремонтируют. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, устройство защитного слоя на участке трассы М-7 "Волга" в районе Дзержинска между 399 и 415 километром оценено в 679,8 млн рублей.
Также ремонтные работы пройдут на участке между 442 и 465 километром в Кстовском районе. Их стоимость составит 515,8 млн рублей.
Подрядчик на выполнения устройства слоев износа будет выбран 5 апреля.
Ранее сообщалось, что защитный слой устроят на участке трассы М-7 в Володарском районе.
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