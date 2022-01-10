Еще два участка трассы М-7 в Нижегородской области отремонтируют Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще два участка трассы М-7 в Нижегородской области отремонтируют. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, устройство защитного слоя на участке трассы М-7 "Волга" в районе Дзержинска между 399 и 415 километром оценено в 679,8 млн рублей.

Также ремонтные работы пройдут на участке между 442 и 465 километром в Кстовском районе. Их стоимость составит 515,8 млн рублей.

Подрядчик на выполнения устройства слоев износа будет выбран 5 апреля.

Ранее сообщалось, что защитный слой устроят на участке трассы М-7 в Володарском районе.