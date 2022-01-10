Пятнадцать общественных территорий благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пятнадцать общественных территорий благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству.

Согласно информации, по итогам голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, было определено 30 пространств. По оценке Нижегородгражданпроекта, стоимость работ на них составила бы 1,4 млрд рублей.

Из бюджета городского округа на эти цели было выделено 513,7 млн рублей. Исходя из этого было принято решение о первоочередном благоустройстве 15 общественных территорий.

Таким образом, будут благоустроены следующие общественные пространства: бульвар на ул. Веденяпина в Автозаводском районе, в Канавинском районе работы пройдут в сквере по ул. Марата, зоне отдыха "Березовая роща"и сквере по ул. Генерала Зимина, в Ленинском районе благоустроят сквер им. Воротынского и территорию на ул. Днепропетровской.

Также в порядок будут приведены территория по ул. Березовской и сквер им. Маршала Казакова в Московском районе, территория бывшего кладбища на ул. Родионова в Нижегородском районе, скверы на пл. имени Жукова и у администрации в Приокском районе.

Кроме того, работы по благоустройству пройдет на пл. Советской и бульваре "Аллея памяти и Славы им. Рокоссовского" в Советском районе. В Сормовском районе будут приведены в порядок скверы на ул. Культуры.

В настоящее время уже заключен контракт на проведение работ на 10 общественных территориях.

Ранее сообщалось, что благоустройство общественных пространств стартовало в Нижнем Новгороде.