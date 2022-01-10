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Общество

Благоустройство общественных пространств стартовало в Нижнем Новгороде

15 марта 2022 17:24  [2] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ремонтная кампания четырёх общественных пространств в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев у себя в Telegram-канале.

Мэр отметил, что впервые работы начаты так оперативно. Сейчас ведётся подготовительный этап: расчистка территорий от поросли и остатков сухих деревьев.

Так, работы уже начались в сквере у кинотеатра "Ракета" в Сормове, сквере на улице Марата в Канавинском районе, а также на общественном пространстве у дома № 104 на улице Берёзовской в Московском районе и на бульваре "Аллея памяти и славы им. Рокоссовского" в Кузнечихе.

Отмечается, что к работам в сквере на улице Марата подрядчик приступил раньше назначенных сроков, и скоро уже приступит к демонтажу тротуарного покрытия. По проекту здесь появится новая тропиночная сеть, велодорожка, детская площадка, новое освещение, дополнительное озеленение.

На бульваре им. Рокоссовского в Советском районе подрядчик уже приступил к демонтажу брусчатки и лестниц, а также к ремонту подпорных стенок. Здесь обустроят протяжённую дорожно-тропиночную сеть, установят лавочки и урны, шахматные столы и парковые качели, а также высадят порядка 80 деревьев, более тысячи кустарников и множество различных цветов. Для детей будет установлена игровая площадка.

Кроме того, по словам Юрия Шалабаева, в ближайшее время работы начнутся в сквере на улице Культуры у д. 11/2 и 13 в Сормовском районе, на территории домов № 8, 10, 12, 14, 16 по улице Днепропетровской в Ленинском районе и в сквере им. Воротынского на Молитовке.

В Нижегородском районе работы будут проведены в сквере по улице Родионова, 23; в Приокском районе – в сквере у площади им. Маршала Жукова и в сквере на проспекте Гагарина, д. №146,148; в Советском районе - в сквере на площади Советской.

В Канавинском районе в этом году также благоустроят сквер на улице Генерала Зимина и зону отдыха "Берёзовая роща", а в Автозаводском районе - общественную территорию по улице Веденяпина, в Московском районе - сквер им. Казакова,

С наступлением тепла подрядчики начнут выполнять основную часть работ на всех объектах. Сроки окончания работ намечены на конец мая - июль.

Напомним, Юрий Шалабаев поручил главам районов начать подготовку территорий к весенне-летнему сезону, не дожидаясь ежегодного месячника по благоустройству. Параллельно проводится инвентаризация малых архитектурных форм в скверах и парках, благоустроенных по нацпроекту "Жильё и городская среда". 

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство фкгс
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